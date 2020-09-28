Крушение Ан-26 у Чугуева. ГБР отчиталась о следственных действиях
В ГБР сообщили, что сейчас следователи принимают меры по возвращению тел погибших их родственникам
После авиакатастрофы военно-транспортного самолета Ан-26, произошедшей возле Чугуева, Государственное бюро расследований начало открыло уголовное дело по признакам статьи о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшем тяжкие последствия (ст.416 УК). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По состоянию на 28 сентября следователи ГБР:
* осмотрели место происшествия, выявлили вещественные доказательства и два бортовых самописца;
* провели обзор останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;
* назначили 26 судебно-медицинских экспертиз;
* изъяли образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;
* в военной части получили документы по организации и проведению полетов;
* получили информацию и документы от Укргидрометеорцентра, госпредприятия обслуживания воздушного движения, ГГ "Антонов", командования ВС ВСУ;
* опросили в качестве свидетелей более 40 человек;
* обеспечили получение биологических образцов для проведения ДНК экспертизы у 18-ти родственников погибших курсантов и 7-ти родственников членов экипажа;
* назначили 25 генетико-молекулярных экспертиз;
* истребовали документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете;
* подали семь ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, для проведения генетически молекулярных экспертиз.
Отмечается, что сейчас следователи ГБР принимают меры по возвращению тел погибших их родственникам.
- Вечером 25 сентября под Чугуевом на шестом тренировочном вылете у самолета с курсантами ХНУПС вышел из строя изношенный двигатель, прослуживший 43 года, которому три месяца назад, по данным Бутусова, подписали продление ресурса.
- В результате катастрофы при посадке погибли все на самолете, кроме одного курсанта – 20-летнего Вячеслава Золочевского. Он рассказал, как удалось выжить. Опубликованы имена погибших.
- ГБР рассматривает четыре версии: техническая неисправность, ошибка экипажа, ошибка ответственных за управление полетами, ненадлежащее техобслуживание.
- Президент Зеленский объявил 26 сентября днем траура и поручил приостановить полеты Ан-26.
-
Комментарии