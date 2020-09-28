Крушение Ан-26 у Чугуева. ГБР отчиталась о следственных действиях

В ГБР сообщили, что сейчас следователи принимают меры по возвращению тел погибших их родственникам

После авиакатастрофы военно-транспортного самолета Ан-26, произошедшей возле Чугуева, Государственное бюро расследований начало открыло уголовное дело по признакам статьи о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшем тяжкие последствия (ст.416 УК). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По состоянию на 28 сентября следователи ГБР:

* осмотрели место происшествия, выявлили вещественные доказательства и два бортовых самописца;

* провели обзор останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;

* назначили 26 судебно-медицинских экспертиз;

* изъяли образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;

* в военной части получили документы по организации и проведению полетов;

* получили информацию и документы от Укргидрометеорцентра, госпредприятия обслуживания воздушного движения, ГГ "Антонов", командования ВС ВСУ;

* опросили в качестве свидетелей более 40 человек;

* обеспечили получение биологических образцов для проведения ДНК экспертизы у 18-ти родственников погибших курсантов и 7-ти родственников членов экипажа;

* назначили 25 генетико-молекулярных экспертиз;

* истребовали документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете;

* подали семь ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, для проведения генетически молекулярных экспертиз.

Отмечается, что сейчас следователи ГБР принимают меры по возвращению тел погибших их родственникам.

Наталия Медведева

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