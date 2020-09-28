Отец выжившего под Чугуевом курсанта списал в лом изношенные двигатели БТР – журналист
Офицер-начальник одного из ремонтных подразделений ВСУ не взял в ремонт слишком изношенные двигатели БТР. Его сын выжил в катастрофе Ан-26Ш в Чугуеве
Месяц назад начальник одного из ремонтных центров бронетехники ВСУ получил на ремонт несколько БТР и двигатели к ним на восстановление, однако отказался подписать приемку. 25 сентября его сын, курсант Университета Воздушных сил, единственный выжил в авиакатастрофе Ан-26Ш. Эту историю рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов.
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По его словам, оценив изношенное состояние двигателей, офицер доложил, что подписывать приемку не будет: не может брать ответственность за вероятный выход старых узлов из строя в боевой обстановке.
В итоге эти двигатели на БТР не поставили, уточняет журналист.
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"Я хочу сказать, как дорого стоит в жизни ответственность. Казалось, никто этого не увидит: разве это героическое дело – поставить подпись? Но бывает, эти чернила – поступок, который ломает сотни судеб навсегда", – подытожил журналист.
- Вечером 25 сентября под Чугуевом на шестом тренировочном вылете у самолета с курсантами ХНУПС вышел из строя изношенный двигатель, прослуживший 43 года, которому три месяца назад, по данным Бутусова, подписали продление ресурса.
- В результате катастрофы при посадке погибли все на самолете, кроме одного курсанта – 20-летнего Вячеслава Золочевского. Он рассказал, как удалось выжить. Опубликованы имена погибших.
- ГБР рассматривает четыре версии: техническая неисправность, ошибка экипажа, ошибка ответственных за управление полетами, ненадлежащее техобслуживание.
- Президент Зеленский объявил 26 сентября днем траура и поручил приостановить полеты Ан-26.
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