Премьер Австралии о падении Boeing: Не было умышленных действий

Скотт Моррисон (Фото: Mick Tsikas/EPA)

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил сегодня, что падение украинский Boeing 737 "не предполагает умышленных действий". Об этом сообщает CNN.

Комментарии Моррисона появились после того, как официальные лица США заявили, что Иран по ошибке сбил украинский самолет.

"Австралия получила информацию, аналогичную той, о которой говорили и премьер-министр Канады, и Соединенные Штаты", - сказал Моррисон.

Премьер также призвал провести расследование бедствия, заявив, что необходимо провести полное и прозрачное расследование.

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