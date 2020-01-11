Президент МАУ: Не сомневались, что проблема не в самолете

Евгений Дыхне (фото - Євгеній Дихне Facebook)

В МАУ не сомневались, что причина трагедии Boeing не заключалась в технических неисправностях лайнера. Об этом написал в Facebook Евгений Дыхне.

"Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакатастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно.

Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие. Мы скорбим, и с нами скорбит без преувеличения весь мир. 167 загубленных человеческих жизней. 9 членов нашего экипажа", - написал он.

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