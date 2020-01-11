Зеленский: Мы настаиваем на полном признании вины Ираном

Владимир Зеленский (скриншот видео пресс-службы президента)

Украина настаивает на полном признании вины Ирана за катастрофу украинского лайнера. Об этом сегодня заявил президент Владимир Зеленский в Facebook.

"Мы ждем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплатам компенсаций, официальным извинениям по дипломатическим каналам", - подчеркнул президент.

Зеленский выразил надежду, что расследование пройдет без искусственных задержек и препятствий. Он настаивает, что 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для восстановления справедливости.

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