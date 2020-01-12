Трюдо: Иран должен выплатить компенсации жертвам крушения Boeing

Джастин Трюдо (фото- скриншот видео Global News/Youtube)

Иран должен выплатить компенсации жертвам авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ в Иране, который был сбит 8 января вблизи Тегерана. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

"Этот аспект точно должен быть составной частью комплекса мер", - ответил Трюдо на вопрос о целесообразности выплат Ираном компенсаций за сбивание самолета.

По его словам, семьи, которые потеряли своих близких в результате авиакатастрофы, испытывают значительные сложности.

"Я общался с несколькими семьями, и они совершенно опустошены из-за гибели близких. У них возникают финансовые сложности, поэтому мы должны удостовериться, что эти семьи получат справедливость, которую заслуживают ", - подчеркнул премьер-министр.

Число погибших граждан Канады в крушении пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ в Иране сократилось до 57 человек.

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