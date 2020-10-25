В Азовском море произошел пожар на российском танкере. СМИ пишут о взрыве

По данным трекинг-сервисов, танкер Генерал Аси Азанов шел из временно оккупированного Крыма в Ростов-на-Дону

В Азовском море произошел пожар на нефтяном танкере Генерал Аси Азанов, передает пресс-служба управления МЧС России в Краснодарском крае. РБК со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщает и о взрыве на борту судна.

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В МЧС заявляют, что по предварительной информации, танкер был пустой. На борту находились 13 человек: шестеро спасены, четверо остались на судне, еще трое – пропали без вести. По состоянию на утро поиски пропавших моряков продолжаются. К операции привлекли семь морских судов и два вертолета.

О причинах инцидента пока официальной информации нет. Пропагандистский ресурс ТАСС пишет, что, предположительно, взрыв произошел из-за остаточных паров топлива.



По данным трекингового VesselFinder, судно следовало из временно оккупированного Керчи в Ростов-на-Дону. В РБК пишут, что танкер принадлежит турецкой компании Palmali Shipping & Agency, но ходит под флагом России.

10 сентября с одесского пляжа убрали танкер Delfi, который почти год пролежал на мели, время от времени загрязняя море.

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Марк Сировой

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