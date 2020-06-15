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В Нацполиции появится система круглосуточного контроля за полицейскими

В Нацполиции появится система круглосуточного контроля за полицейскими - Фото
Иллюстративное фото: Flickr Нацполиции
15.06.2020, 16:30

Глава МВД Арсен Аваков говорит, что установка системы круглосуточного контроля позволит избежать нарушения прав задержанных

Во всех подразделениях Нацполиции будет установлена система круглосуточного контроля за полицейскими. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков

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Глава МВД предположил, что система "Custody Records" позволит избежать нарушения прав задержанных, будет гарантировать их безопасность и улучшит работу полицейских. 

Проект предусматривает обязательную работу инспектора по соблюдению прав человека, введения электронных баз данных, инструктаж личного состава и контроль исполнения служебных обязательств. Система уже реализована в качестве пилотного проекта в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре. 

"Главное задание системы - гарантирование прав и свобод каждого человека, который обратился, был приглашен или доставлен в подразделение полиции", - заявил Аваков, уточнив, что проект позволит контролировать действия должностных лиц в круглосуточном режиме.

  • 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции по подозрению в изнасиловании и избиении женщины. Позже в деле появился еще один потерпевший. В МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских: задержанным сообщили о подозрении, уволены 10 сотрудников отделения полиции в Кагарлыке.
  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.
  • 5 июня проект постановления об отставке Авакова был зарегистрирован в Раде. Документ подписали 55 нардепов. Во фракции Евросолидарность заявили, что готовы проголосовать за отставку Авакова, но ставить подписи под проектом постановления смысла не видят.
  • 10 июня в Голосе заявили об искусственных бюрократических препятствиях, якобы возникших при рассмотрении проекта постановления в профильном комитете парламента.
  • Сегодня фракция Голос начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы рассмотреть постановление об отставке Авакова. 
Владислав Сердюк
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Нацполиция мвд контроль арсен аваков
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