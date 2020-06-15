В Нацполиции появится система круглосуточного контроля за полицейскими

Иллюстративное фото: Flickr Нацполиции

Во всех подразделениях Нацполиции будет установлена система круглосуточного контроля за полицейскими. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Глава МВД предположил, что система "Custody Records" позволит избежать нарушения прав задержанных, будет гарантировать их безопасность и улучшит работу полицейских.

Проект предусматривает обязательную работу инспектора по соблюдению прав человека, введения электронных баз данных, инструктаж личного состава и контроль исполнения служебных обязательств. Система уже реализована в качестве пилотного проекта в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре.

"Главное задание системы - гарантирование прав и свобод каждого человека, который обратился, был приглашен или доставлен в подразделение полиции", - заявил Аваков, уточнив, что проект позволит контролировать действия должностных лиц в круглосуточном режиме.

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Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах. в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Аваков

5 июня проект постановления об отставке Авакова был зарегистрирован в Раде. Документ подписали 55 нардепов. Во фракции Евросолидарность заявили, что готовы проголосовать за отставку Авакова, но ставить подписи под проектом постановления смысла не видят.

10 июня в Голосе заявили об искусственных бюрократических препятствиях, якобы возникших при рассмотрении проекта постановления в профильном комитете парламента.

Сегодня ф ракция Голос начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы рассмотреть постановление об отставке Авакова.