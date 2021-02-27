В Одесском СИЗО, где находится Стерненко, произошел пожар

В Одесском СИЗО, где содержится общественный активист Сергей Стерненко, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний. Там говорят, что пострадавших нет.

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В департаменте сообщили, что пожар произошел в 19:50 в результате неосторожного обращения с огнем. Загорелось подсобное помещение для хозяйственного инвентаря, примыкающее к пищеблоку изолятора, уточнили там. В 20:40 пожар ликвидировали.

Повреждена кровля площадью 5 кв м. По информации службы, пищеблок СИЗО работает в штатном режиме.

23 февраля Приморский райсуд Одессы приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Адвокаты Стерненко намерены подавать апелляционную жалобу на приговор. До рассмотрения жалобы, по решению суда, он должен находиться в Одесском СИЗО.

В тот же день адвокаты Стерненко подали заявление о его переводе из одесского СИЗО в киевское, поскольку, по их мнению, в Одессе его жизни и здоровью угрожает опасность.

24 февраля Стерненко написал из СИЗО, что на условия "не жалуется".

Позже адвокаты сообщили, что их подзащитный останется в Одессе, но его переведут в отдельную камеру.

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Вадим Ребрина

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