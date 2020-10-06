В полиции заявили, что пожары в Луганской области могли быть вызваны замыканием проводов
В одном из поселков огонь возник после того, как 60-летняя женщина разожгла костер на своем огороде
Национальная полиция обнаружила несколько вероятных источников воспламенения, которые могли вызвать пожары в Луганской области. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай.
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По данным полиции, в селах Половинкино и Запорожское Старобельского района пожары могли произойти из-за замыкания высоковольтной электросети, которая оборвалась из-за сильных порывов ветра.
В Счастье и Смоляниновом пожар начался также под высоковольтной электросетью, возгорание произошло 30 сентября вечером и 1 октября днем.
Отмечается, что в Белокуракино пожар был вызван неосторожным обращением с огнем. 60-летняя женщина разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь сорняк и сухую траву, однако огонь перекинулся на сухую вербу, находившуюся неподалеку от ее огорода.
- 30 сентября вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых населенных пунктах проводили эвакуацию
- Утром 1 октября в Луганской ОГА заявили, что за сутки произошло 146 пожаров, 82 из них ликвидировали и "ситуация очень сложная". Полиция открыла семь уголовных дел по статье о нарушении правил противопожарной безопасности.
- В штабе ООС заявили, что пожары вспыхнули после применения трассирующих пуль российскими боевиками.
- По состоянию на 7 октября, на территории Луганской области произошло новых 36 пожаров, 4 пожара уже ликвидированы.
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