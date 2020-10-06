В полиции заявили, что пожары в Луганской области могли быть вызваны замыканием проводов

В одном из поселков огонь возник после того, как 60-летняя женщина разожгла костер на своем огороде

Национальная полиция обнаружила несколько вероятных источников воспламенения, которые могли вызвать пожары в Луганской области. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным полиции, в селах Половинкино и Запорожское Старобельского района пожары могли произойти из-за замыкания высоковольтной электросети, которая оборвалась из-за сильных порывов ветра.

В Счастье и Смоляниновом пожар начался также под высоковольтной электросетью, возгорание произошло 30 сентября вечером и 1 октября днем.



Отмечается, что в Белокуракино пожар был вызван неосторожным обращением с огнем. 60-летняя женщина разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь сорняк и сухую траву, однако огонь перекинулся на сухую вербу, находившуюся неподалеку от ее огорода.

Смотрите также: Украинские военные сняли кадры поджога травы в Луганской области: видео

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.