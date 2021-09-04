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Война на Донбассе. Боевики ранили украинского военнослужащего, он в тяжелом состоянии

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04.09.2021, 20:30
Война на Донбассе. Боевики ранили украинского военнослужащего, он в тяжелом состоянии - Фото
Фото: скриншот видео

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинской армии в направлении Старогнатовки. Один военнослужащий получил ранения, он в тяжелом состоянии, передает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

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В штабе ООС сообщили, что 4 сентября со стороны оккупантов зафиксирован один обстрел позиций ВСУ. В направлении села Старогнатовка в Донецкой области российские наемники открыли огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня один военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое", – сказано в сообщении штаба.

  • 28 августа 2021-го во время обстрела Авдеевки ранения и боевые травмы получили восемь украинских военнослужащих. Позже штаб ООС сообщил о еще двух раненых. 
  • 29 августа боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате их обстрелов ранены двое украинских военных. 
  • 30 августа в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один – получил ранения.
  • В украинской делегации ТКГ считают, что задача боевиков – спровоцировать украинскую армию на "неадекватный ответ", а потом заявить об "агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, а в идеале, как утверждают в ТКГ, они хотели сорвать переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе – на тему участия США в этом процессе.

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Оксана Житнюк
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