При попытке выезда в РФ задержан завербованный российским ГРУ экс-военный – СБУ

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Контразведка считает, что экс-военный ВСУ передавал россиянам данные об армейских объектах в Волынской области, а также сведения об участниках АТО/ООС

При попытки выезда на территорию России контрразведка Службы безопасности Украины задержала, по ее данным, руководителя агентурной сети Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее известное как ГРУ, - ред.). Он ехал туда для отчета перед кураторами о проделанной работе, пишет пресс-центр СБУ.

Задержанный при пересечении госграницы - украинец, бывший военнослужащий ВСУ. По данным Службы, его завербовал кадровый офицер ГУ ГШ ВС РФ при выезде на временно оккупированную территорию Луганской области.

По заданию куратора, пишет СБУ, шпион привлек к подрывной работе еще трех пророссийских жителей региона: они собирали данные об участниках АТО/ООС, обороноспособности и боеготовности военных объектов, местах дислокации, количестве и качестве техники, а также о складах ракетно-артиллерийского вооружения.

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Агентурная сеть была выстроена по четкой иеpapxии, отмечает СБУ, а ее участники придерживались повышенных мер конспирации.

Сейчас по месту их проживания проводятся обыски, решается вопрос о сообщении подозрения по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена).

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Теги: Донбасс, сбу, госизмена, шпион, вербовка, предатель, гру, контрразведка
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