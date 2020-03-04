При попытке выезда в РФ задержан завербованный российским ГРУ экс-военный – СБУ

При попытки выезда на территорию России контрразведка Службы безопасности Украины задержала, по ее данным, руководителя агентурной сети Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее известное как ГРУ, - ред.). Он ехал туда для отчета перед кураторами о проделанной работе, пишет пресс-центр СБУ.

Задержанный при пересечении госграницы - украинец, бывший военнослужащий ВСУ. По данным Службы, его завербовал кадровый офицер ГУ ГШ ВС РФ при выезде на временно оккупированную территорию Луганской области.

По заданию куратора, пишет СБУ, шпион привлек к подрывной работе еще трех пророссийских жителей региона: они собирали данные об участниках АТО/ООС, обороноспособности и боеготовности военных объектов, местах дислокации, количестве и качестве техники, а также о складах ракетно-артиллерийского вооружения.

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Агентурная сеть была выстроена по четкой иеpapxии, отмечает СБУ, а ее участники придерживались повышенных мер конспирации.

Сейчас по месту их проживания проводятся обыски, решается вопрос о сообщении подозрения по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена).

Летом 2019-го был задержан агент ФСБ, который готовил убийства офицеров СБУ.

В декабре того же года военный ООС рассказал, как ездил в Россию к родне и попался на крючок ФСБ.

Среди заключенных, которых боевики на Донбассе передали в 2019-м Украине, выявлены 11 завербованных и 20 тех, кого пытались завербовать.

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