У Авакова показали вертолет для транспортировки зараженных коронавирусом – видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Перевозить зараженных коронавирусом COVID-19 будут на санитарном вертолете MI-8. На его борту работает экипаж, который боролся с эпидемией Эболы

Если в Украине обнаружат зараженных коронавируосм COVID-19, то их будут транспортировать на специальном санитарном вертолете MI-8, который уже заступил на дежурство в Госслжубе чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Эти люди работали во время эпидемии Эболы - выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции. За один рейс вертолет может взять четыре - шесть больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, то есть по всей территории нашей страны", - сказал глава МВД Арсен Аваков.

Смотрите также: Как в Борисполе дезинфицировали самолет из Уханя – фото, видео

Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула во время полета.

Вертолет раньше использовался миротворческими миссиями ООН в Мали. Его передали Украине на условиях бесплатного контракта.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. На утро 28 февраля в мире зафиксировано 83 388 случаев заражения, 2858 пациентов скончались, 36 558 людей одолели недуг.
  • Сейчас в Новых Санжарах Полтавской области на обсервации находятся эвакуированные из Уханя граждане и иностранцы. У них коронавирус пока не выявили
  • На данный момент заразились пятеро украинцев, все они находятся заграницей. Однако вирус уже добрался до страны-соседки - Беларуси. В Польше COVID-19 пока не обнаружили, но подозревают у 47 человек, передает Wpolityce..

Читайте также: Коронавирус пошел по миру. Нет, мы не умрем

Фото, видео - пресс-служба МВД

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: коронавирус, COVID-19, эвакуация, вертолет, mi-8, мвд, ми-8
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
У Авакова показали вертолет для транспортировки зараженных коронавирусом – видео
У Авакова показали вертолет для транспортировки зараженных коронавирусом – видео
Футбол. "Бенфика" – 3:3 – "Шахтер": видео лучших моментов и голов яркого матча
Футбол. "Бенфика" – 3:3 – "Шахтер": видео лучших моментов и голов яркого матча
Astra выходит из тени. Дебютный запуск космической ракеты с Аляски — трансляция
Astra выходит из тени. Дебютный запуск космической ракеты с Аляски — трансляция
ТЭК Проблема "зеленого" тарифа. Минэнерго предложило бизнесу более жесткие условия
АМКУ согласовал передачу в концессию порта Ольвия
Транспорт АМКУ согласовал передачу в концессию порта Ольвия
Маркетинг - движок любого бизнеса. И его можно построить на минимум средств
Мнение Маркетинг - движок любого бизнеса. И его можно построить на минимум средств
Популярное
фото/видео
У Авакова показали вертолет для транспортировки зараженных коронавирусом – видео
У Авакова показали вертолет для транспортировки зараженных коронавирусом – видео
Футбол. "Бенфика" – 3:3 – "Шахтер": видео лучших моментов и голов яркого матча
Футбол. "Бенфика" – 3:3 – "Шахтер": видео лучших моментов и голов яркого матча 07:21
Astra выходит из тени. Дебютный запуск космической ракеты с Аляски — трансляция
Astra выходит из тени. Дебютный запуск космической ракеты с Аляски — трансляция 02:00
Футбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фото
Футбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фото 27.02.20, 23:59
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 