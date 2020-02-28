У Авакова показали вертолет для транспортировки зараженных коронавирусом – видео

Если в Украине обнаружат зараженных коронавируосм COVID-19, то их будут транспортировать на специальном санитарном вертолете MI-8, который уже заступил на дежурство в Госслжубе чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Эти люди работали во время эпидемии Эболы - выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции. За один рейс вертолет может взять четыре - шесть больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, то есть по всей территории нашей страны", - сказал глава МВД Арсен Аваков.

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Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула во время полета.

Вертолет раньше использовался миротворческими миссиями ООН в Мали. Его передали Украине на условиях бесплатного контракта.

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Фото, видео - пресс-служба МВД