В Киев спецпоездом из Москвы вернулись более 700 украинцев: видео

Сегодня более 700 украинцев приехали из Москвы в Киев на специальном поезде, который несколько дней назад отправился в Россию, чтобы забрать граждан Украины. Об этом пишет пресс-центр Госпогранслужбы.

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Сообщается, что у всех пассажиров проверили температуру и "поинтересовались состоянием здоровья". Каждый приехавший подписал информированное согласие о самоизоляции и получил памятку для домашнего карантина.

Пограничники и медики, которые работали в вагонах, были в защитных костюмах. На вокзале дежурили машины скорой помощи.

По состоянию на 20:00 25 марта, в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 82 804 человека. Глава МВД Арсен Аваков сообщал , что самоизоляцию граждан, которые приехали из-за границы, контролирует полиция.

вернулись 26 марта сообщалось , что в Харькове правоохранители и медики разыскивают 10 человек, которые вернулись из-за границы и должны были самоизолироваться. Их разыскали к полудню 27 марта.

через границу Украины пропустили около 22 500 человек, которые прибыли туда пешком. 27 марта

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