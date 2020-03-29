В Киев спецпоездом из Москвы вернулись более 700 украинцев: видео

Сегодня более 700 украинцев приехали из Москвы в Киев на специальном поезде, который несколько дней назад отправился в Россию, чтобы забрать граждан Украины. Об этом пишет пресс-центр Госпогранслужбы.
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Сообщается, что у всех пассажиров проверили температуру и "поинтересовались состоянием здоровья". Каждый приехавший подписал информированное согласие о самоизоляции и получил памятку для домашнего карантина.
Пограничники и медики, которые работали в вагонах, были в защитных костюмах. На вокзале дежурили машины скорой помощи.
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