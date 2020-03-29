В Киев спецпоездом из Москвы вернулись более 700 украинцев: видео

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Более 700 украинцев вернулись из Москвы в Киев. Все они подписали согласие на самоизоляцию

Сегодня более 700 украинцев приехали из Москвы в Киев на специальном поезде, который несколько дней назад отправился в Россию, чтобы забрать граждан Украины. Об этом пишет пресс-центр Госпогранслужбы.

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Сообщается, что у всех пассажиров проверили температуру и "поинтересовались состоянием здоровья". Каждый приехавший подписал информированное согласие о самоизоляции и получил памятку для домашнего карантина.

Пограничники и медики, которые работали в вагонах, были в защитных костюмах. На вокзале дежурили машины скорой помощи.

  • По состоянию на 20:00 25 марта, в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 82 804 человека. Глава МВД Арсен Аваков сообщал, что самоизоляцию граждан, которые приехали из-за границы, контролирует полиция.
  • 26 марта сообщалось, что в Харькове правоохранители и медики разыскивают 10 человек, которые вернулись из-за границы и должны были самоизолироваться. Их разыскали к полудню 27 марта.
  • 27 марта через границу Украины пропустили около 22 500 человек, которые прибыли туда пешком.

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Теги: Москва, киев, поезд, карантин, коронавирус
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