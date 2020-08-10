В Киеве на акции под посольством Беларуси полиция задерживает людей: видео

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Среди задержанных - бывший политзаключенный Александр Кольченко, сообщают СМИ

В Киеве под посольством Беларуси проходит акция солидарности с белорусским народом. Полиция задержала пять человек, среди них — бывший политзаключенный Александр Кольченко. Об этом сообщает hromadske.

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Полицейские сказали изданию, что задержали пять человек за то, что те бросали яйца в здание посольства. Двое из задержанных вызвали скорую.

В то же время в Шевченковском управлении полиции журналистам сообщили об одном задержанном. На него составили административный протокол.

Цензор.НЕТ передает, что организаторы акции призывают президента Владимира Зеленского обратиться с официальной нотой о непризнании результатов выборов президента Беларуси, осудить убийства и избиения белорусских граждан и предложить политическое убежище белорусам, которые обратятся в посольство Украины.

Корреспондент LIGA.net пытался выяснить в полиции Киева информацию о задержанных, однако в пресс-службе на телефонные звонки не отвечают.

  • Вчера в Беларуси прошли выборы президента. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, не все люди смогли проголосовать из-за больших очередей.
  • Провластный экзит-полл объявил победителем с почти 80% голосов нынешнего президента Александра Лукашенко. При этом, по неофициальному экзитполу на заграничных участках, примерно с таким же результатом победила его оппонентка - Светлана Тихановская.
  • Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В частности в Минске въехал в толпу автозак и стреляли по демонстрантам. Точное число пострадавших до сих пор остается неизвестным. В столице Беларуси со вчерашнего дня перебои со связью. 
  • Сегодня Telegram-канал NEXTA призвал протестующих прийти к стеле городу-герою или на близлежащие  улицы в 19:00.
  • Позже стало известно, что силовики оцепили это место. Оппозиция изменила точки сбора.
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Теги: посольство, выборы, беларусь, александр кольченко
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