В Киеве на акции под посольством Беларуси полиция задерживает людей: видео

В Киеве под посольством Беларуси проходит акция солидарности с белорусским народом. Полиция задержала пять человек, среди них — бывший политзаключенный Александр Кольченко. Об этом сообщает hromadske.

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Полицейские сказали изданию, что задержали пять человек за то, что те бросали яйца в здание посольства. Двое из задержанных вызвали скорую.

В то же время в Шевченковском управлении полиции журналистам сообщили об одном задержанном. На него составили административный протокол.

Цензор.НЕТ передает, что организаторы акции призывают президента Владимира Зеленского обратиться с официальной нотой о непризнании результатов выборов президента Беларуси, осудить убийства и избиения белорусских граждан и предложить политическое убежище белорусам, которые обратятся в посольство Украины.

Корреспондент LIGA.net пытался выяснить в полиции Киева информацию о задержанных, однако в пресс-службе на телефонные звонки не отвечают.