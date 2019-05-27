Атака на мост в Киеве. В полиции сказали, что грозит виновным

Новый пешеходный мост (фото - пресс-служба КГГА)

Столичная полиция начала уголовное производство по факту повреждения пешеходного моста в Печерском районе Киева. Наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества, предусмотренное в Уголовном кодексе - до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.



Отмечается, что правоохранители отказались от версии о возможной стрельбе по мосту - на этот ничего не указывает. В качестве мотивов преступления рассматриваются вандализм или хулиганство. Окончательный ответ на этот вопрос будет получен после задержания подозреваемых.

26 мая стекло на мосту покрылось трещинами и "паутинками". Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что стекло треснуло на двух фрагментах пола. По словам Кличко, основная версия - акт вандализма. Не исключалось, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла. Возможно, в результате стрельбы. К концу дня эксперты пришли к выводу, что стекло было повреждено под воздействием ударов тяжелым предметом. Отмечалось, вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола, а основное - бронированное стекло - не пострадало. 25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост, часть перекрытий которого выполнены из стекла. Пешеходно-велосипедный мост соединяет парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов.