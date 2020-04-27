Карантин. Возобновление работы метро в Киеве зависит от решения Кабмина - Кличко

Решение о возобновлении работы метрополитенов в Киеве, Днепре и Харькове будет принимать Кабмин. Об этом cегодня заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.
Кличко подчеркнул, что данный момент в столичном метрополитене нет точной информации о дате возобновления работы.
"Столичный метрополитен не давал никакой официальной информации о дате работе подземки. Согласно постановлению правительства, ограничения, в том числе и по работе метро, продлены до 11 мая. После этого, учитывая эпидемиологическую ситуацию, будут приняты дальнейшие решения", - отметил Кличко.
Он подчеркнул, что решение о закрытии метро в Киеве, Днепре и Харькове приняло правительство.
"И возобновление работы метрополитена будет зависеть от решений Кабмина", - отметил Кличко.
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