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Карантин. Возобновление работы метро в Киеве зависит от решения Кабмина - Кличко

Карантин. Возобновление работы метро в Киеве зависит от решения Кабмина - Кличко - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
27.04.2020, 13:50

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что пока нет точной даты возобновления работы метро

Решение о возобновлении работы метрополитенов в Киеве, Днепре и Харькове будет принимать Кабмин. Об этом cегодня заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Кличко подчеркнул, что данный момент в столичном метрополитене нет точной информации о дате возобновления работы.

"Столичный метрополитен не давал никакой официальной информации о дате работе подземки. Согласно постановлению правительства, ограничения, в том числе и по работе метро, продлены до 11 мая. После этого, учитывая эпидемиологическую ситуацию, будут приняты дальнейшие решения", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что решение о закрытии метро в Киеве, Днепре и Харькове приняло правительство.

"И возобновление работы метрополитена будет зависеть от решений Кабмина", - отметил Кличко.

  • Вечером 17 марта киевское метро прекратило работу из-за карантинных мер.
  • 24 апреля правительство представило план выхода из карантина из пяти этапов. Запуск метро, согласно плану, предполагается на третьем этапе, когда медицинская система будет высвобождена от больных. Время реализации этапов в плане Кабмина не обозначено.
  • 25 апреля появилась информация о том, что киевское метро может быть открыто 10 июня.
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Читайте также: Киевский метрополитен опроверг информацию о сроках возобновления работы

Арина Толина
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