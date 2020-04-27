Карантин. Возобновление работы метро в Киеве зависит от решения Кабмина - Кличко

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Решение о возобновлении работы метрополитенов в Киеве, Днепре и Харькове будет принимать Кабмин. Об этом cегодня заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Кличко подчеркнул, что данный момент в столичном метрополитене нет точной информации о дате возобновления работы.

"Столичный метрополитен не давал никакой официальной информации о дате работе подземки. Согласно постановлению правительства, ограничения, в том числе и по работе метро, продлены до 11 мая. После этого, учитывая эпидемиологическую ситуацию, будут приняты дальнейшие решения", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что решение о закрытии метро в Киеве, Днепре и Харькове приняло правительство.

"И возобновление работы метрополитена будет зависеть от решений Кабмина", - отметил Кличко.

Вечером 17 марта киевское метро прекратило работу из-за карантинных мер.

24 апреля правительство представило план выхода из карантина из пяти этапов. Запуск метро, согласно плану, предполагается на третьем этапе, когда медицинская система будет высвобождена от больных. Время реализации этапов в плане Кабмина не обозначено.

25 апреля появилась информация о том, что киевское метро может быть открыто 10 июня.

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