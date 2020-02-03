Двух пассажиров проверят на коронавирус. Прилетели из Китая

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В Киеве двух человек, которые прилетели из Китая, госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы с подозрением на заболевание коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минздрава.

"1 февраля в аэропорт Борисполь обратились два пассажира по подозрению на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ", - уточнили в Минздраве.

2 февраля в Борисполь прибыл самолет из китайского города Санья с 128 пассажирами и 21 членами экипажа на борту.

Результаты проведенного скрининга показали, что повышенной температуры тела у пассажиров и членов экипажа специалисты не обнаружили. Все пассажиры заполнили соответствующие анкеты, позволяющие установить с ними медико-санитарное наблюдение.

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