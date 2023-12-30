Киев. Под завалами обнаружили еще одно тело, жертв вчерашней атаки уже 17
В Киеве спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в результате массированной ракетной атаки россиян 29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба городской военной администрации.
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Таким образом, уже 17 жизней мирных жителей унес ракетный удар оккупантов.
Поисковая операция в столице продолжается.
29 декабря российские войска применили против Украины 158 ракет и дронов. Силы ПВО сбили 114 целей.
1 января в столице будет днем траура.
- 30 декабря россияне били по Запорожью и области, а также по Херсонщине. Взрывы были и в Одессе – РФ выпустила по городу ракету Х-59. Также оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову.
- Вечером россияне запустили "шахеды". В Киевской области отработало ПВО.