Київ. Під завалами виявили ще одне тіло, жертв атаки 29 грудня вже 17

Планується, що рятувальна операція триватиме ще 31 грудня

У Києві рятувальники виявили тіло ще одного загиблого в результаті наймасованішої ракетної атаки росіян 29 грудня. Про це повідомила пресслужба міської військової адміністрації.

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Таким чином, вже 17 життів мирних мешканців забрав ракетний удар окупантів.

Пошукова операція у столиці ще триває.

29 грудня російські війська застосували проти України 158 ракет і дронів. Сили ППО збили 114 цілей.

1 січня у столиці буде днем жалоби.