Київ. Під завалами виявили ще одне тіло, жертв атаки 29 грудня вже 17
У Києві рятувальники виявили тіло ще одного загиблого в результаті наймасованішої ракетної атаки росіян 29 грудня. Про це повідомила пресслужба міської військової адміністрації.
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Таким чином, вже 17 життів мирних мешканців забрав ракетний удар окупантів.
Пошукова операція у столиці ще триває.
29 грудня російські війська застосували проти України 158 ракет і дронів. Сили ППО збили 114 цілей.
1 січня у столиці буде днем жалоби.
- 30 грудня росіяни били по Запоріжжю та області, а також по Херсонщині. Вибухи були й в Одесі - РФ випустила по місту ракету Х-59. Також окупанти завдали ракетних ударів по Харкову.
- Ввечері окупанти запустили "шахеди". У Київській області відпрацювала ППО.