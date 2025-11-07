Киевлянин надел форму полицейского и пел русские матерные песни
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
В Киеве 20-летний мужчина надел полицейскую форму и исполнял русские песни с ненормативной лексикой. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.
Видео полицейские обнаружили во время мониторинга интернета. Правоохранителям удалось установить личность мужчины – им оказался 20-летний житель столицы. Свое поведение фигурант объяснил тем, что сделал это "ради хайпа" и для увеличения количества подписчиков.
На мужчину составили админпротокол по статье о незаконном использовании признаков принадлежности к полиции (предусматривается штраф до 34 000 грн)
- В ночь на 15 декабря 2024 года неизвестный мужчина повредил флаги и фотографии павших военных на Майдане Независимости. В тот же день полиция установила личность фигуранта и задержала его.
- В январе 2025 года группа молодых людей опубликовала видео, на которых они перекрывают движение на улицах Киева и поют песни российских исполнителей. Нацполиция начала проверку этого факта и во время обысков дома у двух несовершеннолетних нашла оружие. Один из фигурантов в прошлом году уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Комментарии (0)