Киевлянин надел форму полицейского и пел русские матерные песни

Киевлянин, который в полицейской форме пел российские песни (Фото: Facebook / Полиция Киева)

В Киеве 20-летний мужчина надел полицейскую форму и исполнял русские песни с ненормативной лексикой. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Видео полицейские обнаружили во время мониторинга интернета. Правоохранителям удалось установить личность мужчины – им оказался 20-летний житель столицы. Свое поведение фигурант объяснил тем, что сделал это "ради хайпа" и для увеличения количества подписчиков.

На мужчину составили админпротокол по статье о незаконном использовании признаков принадлежности к полиции (предусматривается штраф до 34 000 грн)