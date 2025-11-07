Киянин вдягнув форму поліцейського і співав російські нецензурні пісні
У Києві 20-річний чоловік вдягнув поліцейську форму та виконував російські пісні з ненормативною лексикою. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в місті Києві.
Відео поліцейські виявили під час моніторингу інтернету. Правоохоронцям вдалося встановити особу чоловіка – ним виявився 20-річний житель столиці. Свою поведінку фігурант пояснив тим, що зробив це "заради хайпу" та для збільшення кількості підписників.
На чоловіка склали адмінпротокол за статтею про незаконне використання ознак належності до поліції (передбачається штраф до 34 000 грн).
- У ніч проти 15 грудня 2024 року невідомий чоловік пошкодив прапори та фотографії полеглих військових на Майдані Незалежності. Того ж дня поліція встановила особу фігуранта та затримала його.
- У січні 2025 року група молодих людей опублікувала відео, на яких вони перекривають рух на вулицях Києва та співають пісні російських виконавців. Нацполіція розпочала перевірку цього факту й під час обшуків вдома у двох неповнолітніх знайшла зброю. Один із фігурантів торік вже потрапляв у поле зору правоохоронців.
