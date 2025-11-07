Киянин вдягнув форму поліцейського і співав російські нецензурні пісні

Правоохоронці склали протокол відносно чоловіка. Йому загрожує штраф в розмірі 34 000 гривень

Киянин, який в поліцейській формі співав російські пісні (Фото: Facebook / Поліція Києва)

У Києві 20-річний чоловік вдягнув поліцейську форму та виконував російські пісні з ненормативною лексикою. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в місті Києві.

Відео поліцейські виявили під час моніторингу інтернету. Правоохоронцям вдалося встановити особу чоловіка – ним виявився 20-річний житель столиці. Свою поведінку фігурант пояснив тим, що зробив це "заради хайпу" та для збільшення кількості підписників.

На чоловіка склали адмінпротокол за статтею про незаконне використання ознак належності до поліції (передбачається штраф до 34 000 грн).