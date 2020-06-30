Коронавирус. Число заболевших COVID-19 в Киеве превысило 5000: карта по районам

Киевское кафе после ослабления карантина (Фото: пресс-служба КГГА)

За сутки в Киеве зарегистрировано 57 новых заболевших COVID-19 (сутками ранее - 45), общее число заболевших с начала эпидемии превысило 5000. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего в Киеве зарегистрировано 5037 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки умерших от COVID-19 нет, с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 108 летальных случаев. Выздоровело 1563 жителей города, за сутки - 11.

Среди новых заболевших - шесть медиков. 14 пациентов были госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Днепровском (21) и Деснянском (10) районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Днепровский - 553 заболевших (21 за сутки);

Деснянский - 607 (10);

Шевченковский - 415 (6);

Святошинский - 424 (6);

Дарницкий - 820 (4);

Печерский - 575 (3);

Соломенский - 466 (3);

Подольский - 347 (2);

Голосеевский - 378 (2);

Оболонский - 452 (0).

выявили 44 334 заболевших, умерли 1159 пациентов, выздоровели 19 115. За все время эпидемии в Украине

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили во Львовской области, ни одного нового больного коронавирусной инфекцией не было сразу в семи областях.

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