Коронавирус. Число заболевших COVID-19 в Киеве превысило 5000: карта по районам

За сутки в Киеве зарегистрировано 57 новых заболевших COVID-19 (сутками ранее - 45), общее число заболевших с начала эпидемии превысило 5000. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего в Киеве зарегистрировано 5037 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки умерших от COVID-19 нет, с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 108 летальных случаев. Выздоровело 1563 жителей города, за сутки - 11.
Среди новых заболевших - шесть медиков. 14 пациентов были госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Днепровском (21) и Деснянском (10) районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Днепровский - 553 заболевших (21 за сутки);
Деснянский - 607 (10);
Шевченковский - 415 (6);
Святошинский - 424 (6);
Дарницкий - 820 (4);
Печерский - 575 (3);
Соломенский - 466 (3);
Подольский - 347 (2);
Голосеевский - 378 (2);
Оболонский - 452 (0).
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