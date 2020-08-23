UA

Коронавирус. Новый рекорд: в Киеве выявили более 300 новых заболевших - карта по районам

23.08.2020, 12:06
Коронавирус. Новый рекорд: в Киеве выявили более 300 новых заболевших - карта по районам - Фото
Иллюстративное фото: Csaba Krizsan/EPA

За прошедшие сутки в столице выявили рекордное количество заболевших коронавирусом за все время эпидемии - 307 случаев

Коронавирус за минувшие сутки выявили у 307 жителей Киева (днем ранее - 179). Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За прошедшие сутки коронавирусом заболели 18 детей, а также восьмеро медиков. 56 человек госпитализировали. За сутки выздоровели 84 человека.

За все время эпидемии в столице выявили 11 814 заболевших коронавирусом, 167 человек умерли и 3766 выздоровели. 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (52) Шевченковском, Соломенском, Днепровском (по 34) и Печерском (32) районах.

Читайте также: С 24 августа в Украине будут действовать новые карантинные зоны - список

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
киев виталий кличко коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Ее зовут Эломия. Как студент Тарас Погребняк создал стартап, спасающий от депрессии

Ее зовут Эломия. Как студент Тарас Погребняк создал стартап, спасающий от депрессии
 