Коронавирус. Новый рекорд: в Киеве выявили более 300 новых заболевших - карта по районам
За прошедшие сутки в столице выявили рекордное количество заболевших коронавирусом за все время эпидемии - 307 случаев
Коронавирус за минувшие сутки выявили у 307 жителей Киева (днем ранее - 179). Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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За прошедшие сутки коронавирусом заболели 18 детей, а также восьмеро медиков. 56 человек госпитализировали. За сутки выздоровели 84 человека.
За все время эпидемии в столице выявили 11 814 заболевших коронавирусом, 167 человек умерли и 3766 выздоровели.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (52) Шевченковском, Соломенском, Днепровском (по 34) и Печерском (32) районах.
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