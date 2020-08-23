Коронавирус. Новый рекорд: в Киеве выявили более 300 новых заболевших - карта по районам

За прошедшие сутки в столице выявили рекордное количество заболевших коронавирусом за все время эпидемии - 307 случаев

Коронавирус за минувшие сутки выявили у 307 жителей Киева (днем ранее - 179). Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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За прошедшие сутки коронавирусом заболели 18 детей, а также восьмеро медиков. 56 человек госпитализировали. За сутки выздоровели 84 человека.

За все время эпидемии в столице выявили 11 814 заболевших коронавирусом, 167 человек умерли и 3766 выздоровели.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (52) Шевченковском, Соломенском, Днепровском (по 34) и Печерском (32) районах.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.

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Владислав Сердюк

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