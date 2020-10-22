Коронавирус. В Киеве новый рекорд: 631 заболевший за сутки – карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Соломенском и Оболонском районах Киева

За сутки в Киеве зафиксирован 631 заболевший коронавирусом, это рекордное число с начала эпидемии. От болезни вчера умерли 15 человек, сутками ранее – 23. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших – 23 медика. 46 пациентов госпитализированы (сутками ранее – 63). Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 642 человека, заболели – 32 500. Выздоровели 11 304 пациента, за сутки – 189.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Соломенском и Оболонском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Деснянский – 5101 заболевший (96 за сутки);

Соломенский – 3146 (95);

Оболонский – 3518 (94);

Днепровский – 4172 (85);

Печерский – 2623 (59);

Дарницкий – 4779 (55);

Святошинский – 2598 (44);

Голосеевский – 2090 (44);

Подольский – 2205 (38);

Шевченковский – 2268 (21).

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

С 17 октября в красной карантинной зоне находятся восемь областных центров Украины.

Вчера, 20 октября, в Украине выявили 7053 новых заболевших COVID-19, это наибольшее число с начала эпидемии.

Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

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Денис Юдин

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