Коронавирус. В Киеве новый рекорд: 631 заболевший за сутки – карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Соломенском и Оболонском районах Киева
За сутки в Киеве зафиксирован 631 заболевший коронавирусом, это рекордное число с начала эпидемии. От болезни вчера умерли 15 человек, сутками ранее – 23. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших – 23 медика. 46 пациентов госпитализированы (сутками ранее – 63). Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 642 человека, заболели – 32 500. Выздоровели 11 304 пациента, за сутки – 189.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Соломенском и Оболонском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Деснянский – 5101 заболевший (96 за сутки);
Соломенский – 3146 (95);
Оболонский – 3518 (94);
Днепровский – 4172 (85);
Печерский – 2623 (59);
Дарницкий – 4779 (55);
Святошинский – 2598 (44);
Голосеевский – 2090 (44);
Подольский – 2205 (38);
Шевченковский – 2268 (21).
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