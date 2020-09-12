Коронавирус. В Киеве – рекордное число новых заболевших COVID-19: карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах Киева
В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 428 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 404. Это рекордное число заболевших за сутки в столице. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших – 12 медиков. Госпитализированы 65 человек, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 266 человек, за прошедшие сутки – пять летальных случаев. Всего в столице заболел 16 951 человек, выздоровели 5267 пациентов, за сутки – 119.
Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Днепровский – 2046 заболевших (65 за сутки);
Дарницкий – 2713 (64);
Деснянский – 2222 (59);
Оболонский – 1616 (47);
Соломенский – 1797 (45);
Шевченковский – 1301 (39);
Голосеевский – 1256 (33);
Святошинский – 1445 (30);
Печерский – 1423 (24);
Подольский – 1132 (22).
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