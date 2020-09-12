Коронавирус. В Киеве – рекордное число новых заболевших COVID-19: карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах Киева

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 428 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 404. Это рекордное число заболевших за сутки в столице. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших – 12 медиков. Госпитализированы 65 человек, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 266 человек, за прошедшие сутки – пять летальных случаев. Всего в столице заболел 16 951 человек, выздоровели 5267 пациентов, за сутки – 119.

Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Днепровский – 2046 заболевших (65 за сутки);

Дарницкий – 2713 (64);

Деснянский – 2222 (59);

Оболонский – 1616 (47);

Соломенский – 1797 (45);

Шевченковский – 1301 (39);

Голосеевский – 1256 (33);

Святошинский – 1445 (30);

Печерский – 1423 (24);

Подольский – 1132 (22).

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Денис Юдин

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