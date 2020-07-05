Коронавирус. В Киеве впервые за пять дней менее 100 заболевших за сутки

За время эпидемии коронавируса в Киеве COVID-19 заболели 5543 человек, 114 умерли и 1802 выздоровели

За прошедшие сутки в Киеве выявили 78 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, что на 40 меньше, чем было днем ранее (118), передает в Telegram мэр столицы Виталий Кличко. До сегодняшней статистики в столице четверо суток подряд регистрировали более 100 новых пациентов.

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Среди заболевших было двое медиков. Из новых больных госпитализировали 13 человек.

Об умерших больных не сообщается (днем ранее было два смертельных исхода), выздоровело 32 человека (днем ранее - 37). С начала эпидемии в столице зафиксировали 5543 заболевших, 114 летальных исходов, 1802 случаев выздоровления.

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За прошедшие сутки болезнь чаще всего выявляли среди жителей Деснянского (12 случаев), Оболонского (11) и Подольского (10) районов.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 48 500 заболевших, умерших 1 249 и 21 376 выздоровевших. За прошедшие сутки выявили 823 новых больных COVID-19.

3 июля во Львове запретили работу ночных клубов.

Харькове и Закарпатской области. В этот же день карантин был усилен в Волынской области

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Карта – пресс-служба мэра Киева

Марк Сировой

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