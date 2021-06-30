Не только в МВЦ. В Киеве увеличат количество пунктов вакцинации от коронавируса
На выходных в Киеве можно будет вакцинироваться от коронавируса не только на территории Международного выставочного центра, но и в центрах первичной медико-санитарной помощи. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения городской администрации Киева Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.
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"Это очередное предложение, воспользовавшись которым, киевляне смогут вакцинироваться еще удобнее, практически рядом с местом проживания", – заявила Гинзбург.
По ее словам, адреса пунктов вакцинации в центрах первичной медико-санитарной помощи и график их работы будет вскоре опубликован.
Гинзбург отметила, что за 24-27 июня в МВЦ были вакцинированы препаратом CoronaVac 7588 человек.
- В Минздраве ожидают поставку 7,7 млн доз разных вакцин от коронавируса в июле.
- В СНБО призывают ускорить вакцинацию в Украине на фоне распространения в мире дельта-штамма коронавируса.
- Привиться от коронавируса в МВЦ на этой неделе можно будет в течение пяти дней, начиная с сегодня, 30 июня. Открыта электронная запись.
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