Не только в МВЦ. В Киеве увеличат количество пунктов вакцинации от коронавируса

На выходных в Киеве можно будет вакцинироваться от коронавируса не только на территории Международного выставочного центра, но и в центрах первичной медико-санитарной помощи. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения городской администрации Киева Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это очередное предложение, воспользовавшись которым, киевляне смогут вакцинироваться еще удобнее, практически рядом с местом проживания", – заявила Гинзбург.

По ее словам, адреса пунктов вакцинации в центрах первичной медико-санитарной помощи и график их работы будет вскоре опубликован.

Гинзбург отметила, что за 24-27 июня в МВЦ были вакцинированы препаратом CoronaVac 7588 человек.

Читайте также: Реальные цифры эффективности CoronaVac. В Чили хотят усиливать вакцину третьей дозой

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.