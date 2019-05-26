Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.05.2019, 21:54

По стеклянному полу на мосту в Киеве били тяжелым предметом - СМИ

По стеклянному полу на мосту в Киеве били тяжелым предметом - СМИ - Фото
Новый пешеходный мост (фото - пресс-служба КГГА)

Вандалы повредили только защитное стекло, бронестекло не пострадало

Повреждения стеклянному полу открытого вчера пешеходного моста в Киеве были нанесены тяжелым предметом. Об этом сообщила в Facebook журналистка и блогер Алёна Яхно.

По ее данным, стекло повредили умышленно, били тяжелым предметом.

Отмечается, что вандалы повредили только защитное стекло, бронестекло не пострадало.

Ранее сегодня сообщалось, что стекло на мосту покрылось трещинами и "паутинками". В полиции сказали, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что стекло треснуло на двух фрагментах пола. По словам Кличко, основная версия - акт вандализма. Не исключалось, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла. Возможно, в результате стрельбы.

25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост, часть перекрытий которого выполнены из стекла. Пешеходно-велосипедный мост соединяет парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, вандализм, мост
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 