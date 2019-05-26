По стеклянному полу на мосту в Киеве били тяжелым предметом - СМИ

Новый пешеходный мост (фото - пресс-служба КГГА)

Повреждения стеклянному полу открытого вчера пешеходного моста в Киеве были нанесены тяжелым предметом. Об этом сообщила в Facebook журналистка и блогер Алёна Яхно.

По ее данным, стекло повредили умышленно, били тяжелым предметом.

Отмечается, что вандалы повредили только защитное стекло, бронестекло не пострадало.

Ранее сегодня сообщалось, что стекло на мосту покрылось трещинами и "паутинками". В полиции сказали, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что стекло треснуло на двух фрагментах пола. По словам Кличко, основная версия - акт вандализма. Не исключалось, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла. Возможно, в результате стрельбы.

25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост, часть перекрытий которого выполнены из стекла. Пешеходно-велосипедный мост соединяет парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов.