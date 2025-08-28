Сибига вместе с десятками дипломатов посетил место удара в Дарницком районе – фото
В четверг, 28 августа, министр иностранных дел Андрей Сибига вместе с министром внутренних дел Игорем Клименко показали руководителям 55 иностранных дипломатических миссий место удара России по дому в Дарницком районе Киева. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В результате удара погибли по меньшей мере 14 гражданских людей, в том числе четыре ребенка. Один погибший ребенок родился в 2022 году.

Клименко проинформировал иностранных дипломатов о жертвах и ликвидации последствий российских ударов в этой и других локациях.

"Россия – это государство-террорист. Мы рассчитываем на решительную международную реакцию и усиление давления на российских террористов, включая новые жесткие санкции, укрепление поддержки Украины. Сегодня будет больше шагов дипломатии для организации международной реакции на варварские российские удары", — заявил Сибига.

Глава МИД добавил, что важно, чтобы мир видел российский террор, реагировал и помогал Украине его остановить.

Фото: МИД
Фото: МИД
Фото: МИД
Фото: МИД
