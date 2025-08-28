Сибіга разом з десятками дипломатів відвідав місце удару в Дарницькому районі – фото

Україна розраховує на рішучу міжнародну реакцію та посилення тиску на Росію, заявив Андрій Сибіга

У четвер, 28 серпня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком показали керівникам 55 іноземних дипломатичних місій місце удару Росії по будинку у Дарницькому районі Києва. Про це повідомила пресслужба МЗС.

У результаті удару загинуло щонайменше 14 цивільних людей, зокрема чотири дитини. Одна загибла дитина народилася у 2022 році.

Клименко поінформував іноземних дипломатів про жертви та ліквідацію наслідків російських ударів у цій та інших локаціях.

"Росія – це держава-терорист. Ми розраховуємо на рішучу міжнародну реакцію та посилення тиску на російських терористів, зокрема нові жорсткі санкції, зміцнення підтримки України. Сьогодні буде більше кроків дипломатії для організації міжнародної реакції на варварські російські удари", – заявив Сибіга.

Глава МЗС додав, що важливо, аби світ бачив російський терор, реагував і допомагав Україні його зупинити.

Фото: МЗС

Фото: МЗС

Фото: МЗС

Фото: МЗС

Росія масовано атакувала Київ ракетами й дронами. У Дарницькому районі – пряме влучання в п'ятиповерхівку, зруйновано під'їзд. У столиці відомо про 18 загиблих, зокрема чотирьох дітей.

Загалом окупанти вночі випустили по Україні майже 600 дронів та 31 ракету.