Китай після масованої російської атаки на Україну закликав до діалогу та переговорів

Діалог та переговори є єдиним дієвим способом врегулювання війни Росії проти України, переконані в МЗС КНР

Ґо Цзякунь (Фото: Jessica Lee/EPA)

Китай після чергової російської масованої атаки, жертвами якої стало 15 людей, закликав створити умови для врегулювання війни політичними методами. З відповідною заявою на брифінгу виступив речник Міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми закликаємо всі залученні сторони дотримуватися трьох принципів: не допускати поширення конфлікту, уникати військової ескалації та утримуватися від дій, що провокують зростання напруженості", – сказав Ґо, коментуючи атаку на Київ у ніч проти 28 серпня.

За його словами, це допоможе зменшити рівень ескалації та створити умови для політичного врегулювання "кризи".

Речник МЗС додав, що позиція Китаю щодо війни залишається послідовною та однозначною.

"Діалог та переговори є єдиним дієвим способом врегулювання "української кризи" [так у Китаї називають російську війну проти України]", – наголосив Ґо.

Вранці президент Володимир Зеленський, коментуючи нічну атаку РФ, заявив, що чекає на реакцію Китаю та Угорщини.