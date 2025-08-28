Китай после массированной российской атаки на Украину призвал к диалогу и переговорам
Китай после очередной российской массированной атаки, жертвами которой стали 15 человек, призвал создать условия для урегулирования войны политическими методами. С соответствующим заявлением на брифинге выступил спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, передает корреспондент Укринформа.
"Мы призываем все вовлеченные стороны придерживаться трех принципов: не допускать распространения конфликта, избегать военной эскалации и воздерживаться от действий, провоцирующих рост напряженности", — сказал Го, комментируя атаку на Киев в ночь на 28 августа.
По его словам, это поможет уменьшить уровень эскалации и создать условия для политического урегулирования "кризиса".
Спикер МИД добавил, что позиция Китая по войне остается последовательной и однозначной.
"Диалог и переговоры являются единственным действенным способом урегулирования "украинского кризиса" [так в Китае называют российскую войну против Украины]", — подчеркнул Го.
Утром президент Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку РФ, заявил, что ждет реакции Китая и Венгрии.
- Россия массированно атаковала Киев ракетами и дронами. В Дарницком районе – прямое попадание в пятиэтажку, разрушен подъезд. В столице известно о 15 погибших (в том числе четверо детей).
- В целом оккупанты ночью выпустили по Украине почти 600 дронов и 31 ракету.
