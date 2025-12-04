Смерть семилетнего мальчика в стоматологии: анестезиологу сообщили о подозрении

Ребенок умер от острой сердечной недостаточности из-за введения врачом, который противопоказано вводить людям с "заболеванием, которое имел мальчик"

Сообщение о подозрении (Фото: Киевская городская прокуратура / Facebook)

В Киеве сообщили о подозрении 39-летнему врачу-анестезиологу в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которое повлекло смерть ребенка в стоматологической клинике весной 2025 года. Об этом сообщили в киевской городской прокуратуре.

В марте 2025 года в частной стоматологической клинике семилетнему мальчику проводили лечение зубов под общей анестезией. Его сердце остановилось после введения наркоза в частной клинике, рассказали тогда правоохранители.

На место происшествия прибыла бригада "скорой". В течение двух часов медики пытались реанимировать пациента, но он умер.

Полицейские начали устанавливать обстоятельства смерти. Общественному тогда сообщили в киевской клинике, что врач отстранена, а подобный случай произошел в медучреждении впервые. Впоследствии по результатам проверки работы предприятия, которое предоставляло ребенку стоматологические услуги, Минздрав аннулировал его лицензию.

По информации правоохранителей, проведенными экспертизами подтверждено, что мальчик умер от острой сердечной недостаточности. Она возникла "в результате введения врачом-анестезиологом препарата, который противопоказано вводить людям с заболеванием, которое имел мальчик".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.