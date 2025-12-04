Смерть семирічного хлопчика в стоматології: анестезіологині повідомили про підозру

Дитина померла від гострої серцевої недостатності через "введення лікаркою-анестезіологом препарату, який протипоказано вводити людям із захворюванням, що мав хлопчик"

Повідомлення про підозру (Фото: Київська міська прокуратура / Facebook)

У Києві повідомили про підозру 39-річній лікарці-анестезіологині в неналежному виконанні професійних обов'язків, яке призвело до смерті дитини в стоматологічній клініці навесні 2025 року. Про це повідомили в київській міській прокуратурі.

У березні 2025 року у приватній стоматологічній клініці семирічному хлопчику проводили лікування зубів під загальною анестезією. Його серце зупинилося після введення наркозу в приватній клініці, розповіли тоді правоохоронці.

На місце події прибула бригада "швидкої". Протягом двох годин медики намагалися реанімувати пацієнта, але він помер.

Поліцейські почали встановлювати обставини смерті. Суспільному тоді повідомили у київській клініці, що лікарку відсторонено, а подібний випадок стався у медзакладі вперше. Згодом за результатом перевірки роботи товариства, яке надавало дитині стоматологічні послуги, МОЗ анулював його ліцензію.

За інформацією правоохоронців, проведеними експертизами підтверджено, що хлопчик помер від гострої серцевої недостатності. Вона виникла "внаслідок введення лікаркою-анестезіологом препарату, який протипоказано вводити людям із захворюванням, що мав хлопчик".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.