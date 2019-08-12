В каких районах Киева и когда чаще происходят ДТП: данные полиции

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

В патрульной полиции Киева подвели итоги семи месяцев 2019 года и рассказали, в каких районах столицы и когда происходят ДТП. Об этом сообщается на странице патрульных в Facebook.

Всего с января по июль в столице зарегистрировано 22,3 тысячи дорожных аварий, в 1,2 тысячи из них пострадали люди.

Больше всего аварий произошло на территории Голосеевского района (3,2 тысячи), а меньше - в Деснянском (1,2 тысячи). Чаще всего ДТП происходят по пятницам в период с 17 до 18 часов. В этом время на дорогах повышен трафик в направлении выездов из города.

Меньше всего аварий фиксируют в выходные дни.

Ранее в столичной патрульной полиции рассказали, в какие районы чаще всего приходится ездить на вызовы.

1 августа улицы украинских городов начала патрулировать Нацгвардия.

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