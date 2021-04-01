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В КГГА объяснили, кто и как может получить спецпропуск в общественный транспорт Киева

01.04.2021, 20:02
В КГГА объяснили, кто и как может получить спецпропуск в общественный транспорт Киева - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

С 5 апреля в Киеве общественный транспорт будет перевозить пассажиров только по спецпропускам. Они будут выдаваться исключительно работникам предприятий критической инфраструктуры, сообщили в КГГА.

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Руководителям других организаций городская власть рекомендует перевести работников на дистанционный режим.

Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на имя директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В письме необходимо указать:

- название предприятия;

- обоснование необходимости получения спецпропусков;

- обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

- реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия – адреса и района Киева;

- контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

В КГГА обратили внимание, что количество спецпропусков ограничено. Жалобы от физических лиц приниматься не будут.

Оплата проезда осуществляется на общих основаниях.

Письма необходимо направлять в Департамент транспортной инфраструктуры: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж. Телефон: 044-366-63-36. Электронная почта: [email protected]



Вадим Ребрина
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киев карантин коронавирус КГГА
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