В КГГА объяснили, кто и как может получить спецпропуск в общественный транспорт Киева
С 5 апреля в Киеве общественный транспорт будет перевозить пассажиров только по спецпропускам. Они будут выдаваться исключительно работникам предприятий критической инфраструктуры, сообщили в КГГА.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Руководителям других организаций городская власть рекомендует перевести работников на дистанционный режим.
Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на имя директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
В письме необходимо указать:
- название предприятия;
- обоснование необходимости получения спецпропусков;
- обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;
- реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия – адреса и района Киева;
- контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.
В КГГА обратили внимание, что количество спецпропусков ограничено. Жалобы от физических лиц приниматься не будут.
Оплата проезда осуществляется на общих основаниях.
Письма необходимо направлять в Департамент транспортной инфраструктуры: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж. Телефон: 044-366-63-36. Электронная почта: [email protected]
- Киев с 20 марта находится на локдауне. С 23 марта правительство официально ввело в столице красную зону карантина.
- Вчера, 31 марта, в Киеве выявили 1150 больных COVID-19, умерли 44 человека. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в столице – самая высокая в стране заполненность коек с кислородом для больных COVID-19.
- С 5 апреля карантин решили ужесточить.
Комментарии