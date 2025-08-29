В Киеве ликвидируют последствия атаки 28 августа. 877 человек обратились за помощью
В Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки 28 августа, аварийно-восстановительные работы продолжаются на двух локациях в Дарницком районе. В других местах они завершены, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
За помощью в Киеве обратились 877 человек, которые пострадали или потеряли имущество. На данный момент составлено 565 актов о повреждениях.
В результате вражеского удара подтверждено 5400 разбитых окон, около 2500 закрыли пленкой и листами. Однако фиксация повреждений еще продолжается.
23 семьи нуждаются во временном поселении, из них 21 именно из Дарницкого района.
"Места размещения есть для всех. Две семьи пока поселяем в общежитие, остальные – рассматривают дополнительные варианты. Оформляем выплаты 40 000 грн + 20 000 ежемесячно", – отметил Ткаченко.
На улице Бориспольской, где российская ракета уничтожила подъезд многоэтажки, поручили Киевгазу восстанавливать услугу там, где это возможно.
В Голосеевском районе Киевавтодор восстанавливает дорожное покрытие, а ДТЭК – электроснабжение посольства Азербайджана, которое пострадало от атаки РФ.
- В ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Украину, в частности Киев, – враг запустил почти 600 дронов и 31 ракету. В столице последствия фиксируются в семи районах. В Дарницком районе – прямое попадание в пятиэтажку, разрушен подъезд.
- По состоянию на утро 29 августа известно уже о 23 погибших людях. 29 августа в Киеве объявлен Днем траура.
Комментарии (0)