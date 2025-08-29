В Киеве ликвидируют последствия атаки 28 августа. 877 человек обратились за помощью

23 пострадавших семьи нужно расселить. Им выплатят денежную компенсацию

Разрушенный дом в Киеве (Фото: ГСЧС)

В Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки 28 августа, аварийно-восстановительные работы продолжаются на двух локациях в Дарницком районе. В других местах они завершены, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

За помощью в Киеве обратились 877 человек, которые пострадали или потеряли имущество. На данный момент составлено 565 актов о повреждениях.

В результате вражеского удара подтверждено 5400 разбитых окон, около 2500 закрыли пленкой и листами. Однако фиксация повреждений еще продолжается.

23 семьи нуждаются во временном поселении, из них 21 именно из Дарницкого района.

"Места размещения есть для всех. Две семьи пока поселяем в общежитие, остальные – рассматривают дополнительные варианты. Оформляем выплаты 40 000 грн + 20 000 ежемесячно", – отметил Ткаченко.

На улице Бориспольской, где российская ракета уничтожила подъезд многоэтажки, поручили Киевгазу восстанавливать услугу там, где это возможно.

В Голосеевском районе Киевавтодор восстанавливает дорожное покрытие, а ДТЭК – электроснабжение посольства Азербайджана, которое пострадало от атаки РФ.