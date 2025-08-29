У Києві ліквідовують наслідки атаки 28 серпня. 877 осіб звернулися по допомогу

23 сім'ї, які постраждали, потрібно розселити. Їм виплатять грошову компенсацію

Зруйнований будинок у Києві (Фото: ДСНС)

У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки 28 серпня, аварійно-відновлювальні роботи тривають на двох локаціях в Дарницькому районі. В інших місцях вони завершені, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

По допомогу в Києві звернулися 877 осіб, які постраждали або втратили майно. Наразі складено 565 актів про пошкодження.

Внаслідок ворожого удару підтверджено 5400 розбитих вікон, близько 2500 закрили плівкою та листами. Однак фіксація пошкоджень ще триває.

23 родини потребують тимчасового поселення, з них 21 саме з Дарницького району.

"Місця розміщення маємо для всіх. Дві родини наразі поселяємо в гуртожиток, інші – розглядають додаткові варіанти. Оформлюємо виплати 40 000 грн + 20 000 щомісячно", – зазначив Ткаченко.

На вулиці Бориспільській, де російська ракета знищила підʼїзд багатоповерхівки, доручили Київгазу відновлювати послугу там, де це можливо.

У Голосіївському районі Київавтодор відновлює дорожнє покриття, а ДТЕК – електропостачання посольства Азербайджану, яке постраждало від атаки РФ.