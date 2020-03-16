В Киеве магазины будут штрафовать за продавцов без масок, начались проверки

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Продавцы в продуктовых магазинах должны носить маски или находиться за специальным экраном. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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Комментируя по просьбе журналиста, почему продавцы в продуктовых магазинах не носят масок, Рубан подчеркнул, что в магазинах ознакомлены с требованиями Госпотребслужбы защитить сотрудников. Для этого они должны либо носить маски, либо установить экраны между продавцами и покупателями. Также введен повышенный режим дезинфекции, запрещено реализовывать товары в открытом виде.

"Этот вопрос сейчас проверяется, и кто не будет соблюдать эти требования, будут штрафоваться", - сообщил он.

По его словам, сегодня 70 инспекторов Госпотребслужбы проводят проверку. Рубан призвал сообщать по номеру 15-51 о случаях, когда персонал не соблюдает требований.

Говоря о продукции на открытых рынках, Рубан отметил, что на открытом воздухе минимальный риск заражения, и рынки будут работать, поскольку это "продовольственная безопасность Киева".

С 12 марта в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.

прекратит Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.

С завтрашнего дня, 17 марта, в Киеве закроются все магазины, кроме продуктовых, аптек и АЗС.

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