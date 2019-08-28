Визит Болтона. Киевлян предупредили об ограничениях транспорта

Джон Болтон (фото - EPA)

Киевлян гостей столицы предупреждают о возможных временных незначительных ограничениях дорожного движения в связи с визитом советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом говорится в сообщении управления государственной охраны.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 28-29 августа в связи с визитом в Украину советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе", - отмечается в сообщении.

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По данным УГО, согласно действующему законодательству совместно с другими правоохранительными органами обеспечивается госохрана и сопровождение делегации США на территории Украины в течение визита.

27 августа Болтон прибыл с визитом в Киев.

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