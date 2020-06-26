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Взрыв дома в Киеве. В МВД назвали основную версию следствия

Взрыв дома в Киеве. В МВД назвали основную версию следствия - Фото
На месте взрыва в доме на киевских Позняках (Фото: Владислав Сердюк/LIGA.net)
26.06.2020, 06:28

Замглавы МВД Антон Геращенко отметил, что пока никому не предъявили подозрения

Взрыв жилого дома на Позняках в Киеве мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков – это основная версия следствия. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире Право на власть телеканала 1+1.

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"Основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией - это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании Киевгоргаз. Действительно, за неделю до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения свидетелей, что был запах газа", - отметил Геращенко.

По его словам, пока нет предъявленных подозрений ни одному человеку.

Геращенко уточнил, что если действительно будет достаточно оснований считать, что взрыв вызвали непрофессиональные действия сотрудников Киевгоргаза, то могут быть иски в суд и компенсации всех затрат, которые понесли жители этого дома и государство.

  • 21 июня в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Сначала было известно о гибели трех человек. В результате ЧП погибли пять человек.
  • Люди, которые представились жильцами дома, рассказали журналисту LIGA.net, что несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики, после чего в доме был слышен запах газа.
  • 22 июня в МВД заявили, что здание, вероятно, демонтируют. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме не было, основная версия произошедшего – взрыв газа.
  • 23 июня в Укрзализниці заявили, что во время взрыва погибли двое сотрудников Укрзализниці и двое членов семей железнодорожников. Компания выплатит от 100 000 до 500 000 грн помощи на одну семью.
  • По словам мэра Киева Виталия Кличко, пострадавшим семьям выплатят по 50 000 грн. Также, по словам Кличко, для решения проблем с жильем пострадавших половину необходимой суммы могут предоставить власти Киева, а другую половину – Кабмин.
Арина Толина
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