Взрыв дома в Киеве. В МВД назвали основную версию следствия

На месте взрыва в доме на киевских Позняках (Фото: Владислав Сердюк/LIGA.net)

Взрыв жилого дома на Позняках в Киеве мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков – это основная версия следствия. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире Право на власть телеканала 1+1.

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"Основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией - это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании Киевгоргаз. Действительно, за неделю до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения свидетелей, что был запах газа", - отметил Геращенко.

По его словам, пока нет предъявленных подозрений ни одному человеку.

Геращенко уточнил, что если действительно будет достаточно оснований считать, что взрыв вызвали непрофессиональные действия сотрудников Киевгоргаза, то могут быть иски в суд и компенсации всех затрат, которые понесли жители этого дома и государство.