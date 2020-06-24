Взрыв дома в Киеве. Кличко назвал суммы компенсаций пострадавшим

На месте взрыва в доме на киевских Позняках (Фото: Владислав Сердюк/LIGA.net)

Столичная власть выплатит компенсации пострадавшим жителям дома на Позняках в Киеве, в котором на выходных произошел взрыв. Об этом рассказал на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, все пострадавшие семьи получат по 50 000 гривень. Также предусмотрены выплаты для травмированных:

- люди с тяжелыми повреждениями получат по 80 000 гривень;

- с травмами средней тяжести – по 70 000;

- с легкми травмами – по 60 000.

Люди же, у которых во время взрыва погибли близкие, получат по 100 000 гривень за каждого умершего.

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Также, по словам Кличко, для решения проблем с жильем пострадавших половину необходимой суммы могут предоставить власти Киева, а другую половину – Кабмин.

Столичные власти готовы выделить 30 млн гривень для того, чтобы компенсировать людям стоимость жилья по рыночной стоимости, либо для того, чтобы купить и передать им новые квартиры.

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