Взрыв дома в Киеве. Кличко назвал суммы компенсаций пострадавшим

Столичная власть выплатит компенсации пострадавшим жителям дома на Позняках в Киеве, в котором на выходных произошел взрыв. Об этом рассказал на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
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По его словам, все пострадавшие семьи получат по 50 000 гривень. Также предусмотрены выплаты для травмированных:
- люди с тяжелыми повреждениями получат по 80 000 гривень;
- с травмами средней тяжести – по 70 000;
- с легкми травмами – по 60 000.
Люди же, у которых во время взрыва погибли близкие, получат по 100 000 гривень за каждого умершего.
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Также, по словам Кличко, для решения проблем с жильем пострадавших половину необходимой суммы могут предоставить власти Киева, а другую половину – Кабмин.
Столичные власти готовы выделить 30 млн гривень для того, чтобы компенсировать людям стоимость жилья по рыночной стоимости, либо для того, чтобы купить и передать им новые квартиры.
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