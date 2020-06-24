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Взрыв дома в Киеве. Кличко назвал суммы компенсаций пострадавшим

Взрыв дома в Киеве. Кличко назвал суммы компенсаций пострадавшим - Фото
На месте взрыва в доме на киевских Позняках (Фото: Владислав Сердюк/LIGA.net)
24.06.2020, 12:32

Пострадавшие семьи из взорвавшегося на Позняках в Киеве дома получат по 50 000 гривень. Также будут выплаты травмированным и близким погибших

Столичная власть выплатит компенсации пострадавшим жителям дома на Позняках в Киеве, в котором на выходных произошел взрыв. Об этом рассказал на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, все пострадавшие семьи получат по 50 000 гривень. Также предусмотрены выплаты для травмированных:

- люди с тяжелыми повреждениями получат по 80 000 гривень;

- с травмами средней тяжести – по 70 000;

- с легкми травмами – по 60 000.

Люди же, у которых во время взрыва погибли близкие, получат по 100 000 гривень за каждого умершего.

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Также, по словам Кличко, для решения проблем с жильем пострадавших половину необходимой суммы могут предоставить власти Киева, а другую половину – Кабмин.

Столичные власти готовы выделить 30 млн гривень для того, чтобы компенсировать людям стоимость жилья по рыночной стоимости, либо для того, чтобы купить и передать им новые квартиры.

  • 21 июня в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Сначала было известно о гибели трех человек. В результате ЧП погибли пять человек.
  • Люди, которые представились жильцами дома, рассказали журналисту LIGA.net, что несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики, после чего в доме был слышен запах газа.
  • 22 июня в МВД заявили, что здание, вероятно, демонтируют. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме не было, основная версия произошедшего – взрыв газа.
  • 23 июня в Укрзализниці заявили, что во время взрыва погибли двое сотрудников Укрзализниці и двое членов семей железнодорожников. Компания выплатит от 100 000 до 500 000 грн помощи на одну семью.

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Марк Сировой
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