Появилось видео момента взрыва "Мерседеса" в Киеве

Dtp.kiev.ua опубликовало видео с моментом взрыва "Мерседес" на Брест-Литовском шоссе в Киеве.

Ролик был снят на регистратор автомобиля, который двигался по встречной полосе. По видео не понятно, действительно ли машину взорвал мотоциклист, однако отчетливо видно и слышно вспышку взрыва.

Справка. 6 ноября в Киеве на Брест-Литовском шоссе неизвестные взорвали автомобиль "Мерседес", в результате погиб человек, еще двое получили травмы. По неподтвержденной информации, автомобиль принадлежит бизнесмену Игорю Сало, который является директором фармкомпании, а также, по данным Insider мог быть причастен к контрабанде угля из временно оккупированного Донбасса.

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Видео: Dtp.kiev.ua