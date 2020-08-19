Протесты в Беларуси. Украинские музыканты сняли клип в поддержку митингующих - видео
Песня записана на украинском и белорусском языках
Клип на песню "Героям" сняли рок-группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ и Артур Даниелян. Видео опубликовали на YouTube.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Этот трек - поддержка для украинских воинов, а также для всех людей, которые протестуют сейчас в Беларуси. Для всех несломленных и сильных духом. Ничто не остановит идею, время которой пришло", - написали музыканты.
Песню Сергей Танчинец написал в 2020 году для украинских воинов, но когда в Беларуси начались протесты, музыкант из Минска Лявон Вольский перевел ее на белорусский язык.
"Большинство людей, которые вышли на улицы в Минске и других городах Беларуси, поддерживают те же принципы, что и украинцы во времена Революции Достоинства", - считают артисты.
Клип сняли в Киеве на 48 этаже самого высокого жилого здания в Украине, режиссером выступил Артем Григорян. На видео белорусов поддержали Олег Сенцов, Сергей Притула, Василий Вирастюк, Ахтем Сеитаблаев, журналист Айдер Муждабаев, телеведущий Алексей Мочанов, волонтер Виталий Дейнега, продюсер Виталий Дроздов и другие украинцы.
Читайте также: Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
Читайте также: В ходе протестов в Беларуси были убиты пять человек - правозащитники
Комментарии