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Ученые показали, как инопланетяне могли бы видеть Землю: фото

Ученые показали, как инопланетяне могли бы видеть Землю: фото - Фото
Планета Земля (фото - NASA)
20.08.2019, 17:43

Американские ученые считают, что те, кто могут наблюдать за нами из космоса видят планету в телескопах именно такой

Ученые астрофизики из Корнеллского университета показали, как могла бы выглядеть Земля для представителей внеземных цивилизаций. Об этом сообщает журнал Science

Чтобы понять, что могут видеть сторонние наблюдатели Земли при наведении телескопов на нее, астрофизики изучили около 10 000 снимков нашей планеты, снятых спутником NASA DSCOVR с 2016 по 2017 год. Аппарат делал фото каждые один-два часа на разных длинах волн.

Затем ученые уменьшили масштаб в несколько раз, чтобы имитировать расстояние в несколько световых лет. 

Исследователи выделили параметры, которые больше всего характеризуют самые выделяющиеся части Земли и таким образом, на полученной картинке можно различить силуэт Африки, Азии или Северной и Южной Америки. 

В тексте исследования ученые заявили: "Мы представляем вам первую 2D-карту поверхности Земли, реконструированную из показаний кривой блеска без каких-либо предположений о ее спектральных свойствах. Наше исследований служит основой для реконструкции поверхностных характеристик землеподобных экзопланет".

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наука космос земля инопланетяне
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