Старый корабль голландских контрабандистов "ожил" в VR: видео

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Флейт Melckmeyd потерпел крушение в XVII веке

Голландский флейт Melckmeyd, который использовался контрабандистами для обхода запрета на торговлю с Исландией, потерпел крушение в 1659 году. Обломки судна были найдены в 1992 году и сейчас ученым удалось воссоздать его внешней вид в мельчайших деталях. Об этом сообщает BBC.

Для создания визуализации ученые использовали результаты сканирования корабля, которое было проведено в 2016 году, сгенеривовав цифровую модель. 

"Работа рассказывает о целом периоде исландской истории, когда Дания управляла островом и имела монополию на торговлю на протяжении 200 лет", - заявляют ученые. 

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Теги: корабль, виртуальная реальность, Флейт Melckmeyd, голландские контрабандисты
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