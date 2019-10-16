Старый корабль голландских контрабандистов "ожил" в VR: видео

Голландский флейт Melckmeyd, который использовался контрабандистами для обхода запрета на торговлю с Исландией, потерпел крушение в 1659 году. Обломки судна были найдены в 1992 году и сейчас ученым удалось воссоздать его внешней вид в мельчайших деталях. Об этом сообщает BBC.

Для создания визуализации ученые использовали результаты сканирования корабля, которое было проведено в 2016 году, сгенеривовав цифровую модель.

"Работа рассказывает о целом периоде исландской истории, когда Дания управляла островом и имела монополию на торговлю на протяжении 200 лет", - заявляют ученые.

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