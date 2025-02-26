10 главных новостей Украины и мира на 23:00 26 февраля

Зеленский на днях посетит Вашингтон, Силы обороны били по России, известны детали соглашения между Украиной и США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

1. Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что украинский коллега Владимир Зеленский приедет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля. Такое заявление он сделал в начале первого заседания кабинета министров.

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2. Украина ударила по порту и нефтеперерабатывающему заводу в российском Туапсе – источник. Главное управление разведки совместно с другими подразделениями Сил обороны ударило по морскому порту и нефтеперерабатывающему заводу в российском Туапсе. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе.

3. Генштаб: Силы обороны поразили два аэродрома россиян в Крыму. В ночь на 26 февраля Силы обороны нанесли удары по объектам оккупантов в Краснодарском крае России и временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

4. Рамочное соглашение о недрах между Украиной и США состоит из 11 пунктов, подпишет Свириденко. В медиа появился текст Соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины (так называемого соглашения о полезных ископаемых), которое могут подписать Украина и США. В среду, 26 февраля, ее опубликовали Financial Times и Европейская Правда.

5. Россия атаковала 177 беспилотниками: есть последствия в четырех областях. С вечера 25 февраля и в ночь на 26-е Россия снова массированно атаковала Украину беспилотниками, запустив 177 "шахедов" и дронов-имитаторов. Большинство БпЛА сбито или локационно потеряно, однако есть последствия в четырех областях, сообщили Воздушные силы.

6. Пророссийский Джорджеску был задержан для допроса в Генпрокуратуре Румынии. Пророссийский румынский политик Кэлин Джорджеску был задержан и доставлен в Генеральную прокуратуру для допроса. Об этом говорится в сообщении на его Facebook-странице, а также о событии сообщают местные медиа.

7. Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах со США. В среду, 26 февраля, правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления (так называемого соглашения о полезных ископаемых). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

8. Зеленский уволил Гнатова с должности командующего Объединенными силами. В среду, 26 февраля, президент Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

9. Зеленский: После войны сохраню максимально необходимое количество ВСУ, несмотря на миротворцев. Президент Владимир Зеленский заявил, что после войны он в любом случае сохранит максимальный количественный состав украинской армии, необходимый для защиты интересов Украины, несмотря на возможность введения миротворческого контингента других стран.

10. Названы россияне, которых Венгрия просит исключить из санкционного списка ЕС. Венгрия угрожает наложить вето на продление санкций Европейского Союза против России, если из него не исключат восемь россиян. Речь идет об олигархах и министре спорта РФ. Об этом сообщает проект Радио Свобода "Система" со ссылкой на данные источников.

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