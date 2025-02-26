10 головних новин України та світу на 23:00 26 лютого

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: ОП)

1. Трамп підтвердив візит Зеленського до США 28 лютого. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що український колега Володимир Зеленський приїде до Вашингтона у п’ятницю, 28 лютого. Таку заяву він зробив на початку свого першого засідання кабінету міністрів.

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2. Україна вдарила по порту та нафтопереробному заводу у російському Туапсе – джерело. Головне управління розвідки спільно з іншими підрозділами Сил оборони вдарило по морському порту і нафтопереробному заводу у російському Туапсе. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі.

3. Генштаб: Сили оборони уразили два аеродроми росіян у Криму. У ніч проти 26 лютого Сили оборони завдали ударів по об’єктах окупантів у Краснодарському краї Росії та тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

4. Рамкова угода про надра між Україною і США складається з 11 пунктів, підпише Свириденко. У медіа з'явився текст Угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України (так званої угоди про корисні копалини), яку можуть підписати Україна і США. У середу, 26 лютого, її опублікували Financial Times і Європейська правда.

5. Росія атакувала 177 безпілотниками: є наслідки у чотирьох областях. З вечора 25 лютого і в ніч проти 26-го Росія знову масовано атакувала Україну безпілотниками, запустивши 177 "шахедів" і дронів-імітаторів. Більшість БпЛА збито або локаційно втрачено, проте є наслідки у чотирьох областях, повідомили Повітряні сили.

6. Проросійського Джорджеску затримали для допиту у Генпрокуратурі Румунії. Проросійський румунський політик Келін Джорджеску був затриманий та доставлений до генеральної прокуратури для допиту. Про це йдеться у дописі на його Facebook-сторінці, а також про подію повідомляють місцеві медіа.

7. Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США. У середу, 26 лютого, уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови (так званої угоди про корисні копалини). Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

8. Зеленський звільнив Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил. У середу, 26 лютого, президент Володимир Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

9. Зеленський: Після війни збережу максимально необхідну кількість ЗСУ, попри миротворців. Президент Володимир Зеленський заявив, що після війни він у будь-якому разі збереже максимальний кількісний склад української армії, потрібний для захисту інтересів України, попри можливість введення миротворчого контингенту інших країн.

10. Названо росіян, яких Угорщина просить виключити із санкційного списку ЄС. Угорщина погрожує накласти вето на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо з нього не виключать вісім росіян. Йдеться про олігархів та міністра спорту РФ. Про це інформує проєкт Радіо Свобода "Система" з посиланням на дані джерел.

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