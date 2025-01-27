Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 27 января

Александр Лукашенко (Фото: Mikhail Metzel/EPA)

1. Лукашенко снова "побеждает" на псевдовыборах. На этот раз еще больше голосов, чем в 2020 году. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, легитимность которого Украина и Европа не признавали и после предыдущих "выборов" в 2020 году, снова "побеждает" в президентской гонке с существенным отрывом. Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты "выборов" в 2025 году.

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2. Россию снова атаковали беспилотники. Минобороны РФ насчитало 32 в пяти областях – видео. В ночь на 27 января Россию атаковали неизвестные беспилотники. Министерство обороны РФ насчитало 32 якобы уничтоженных и перехваченных БпЛА.

3. Россия запустила более сотни беспилотников по Украине: пострадали четыре области. С вечера 26 января и в ночь на 27-е Россия атаковала Украину 104 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Есть последствия в четырех областях, сообщили Воздушные силы ВСУ.

4. Зеленский прибыл в Польшу, где примет участие в чествовании памяти жертв Аушвица. Президент Владимир Зеленский 27 января прибыл в Польшу, где примет участие в торжествах по случаю 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц. Об этом журналистам сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров.

5. Россияне вошли в Великую Новоселку, ВСУ частично отвели с позиций. Армия России заняла значительную часть Великой Новоселки на Новопавловском направлении. Вооруженные Силы Украины прилагают усилия, чтобы сдержать вражеских солдат от дальнейшего продвижения, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

6. Экс-начальник РГА Броваров Майбоженко обошелся штрафом и лишением прав за пьяное ДТП. Экс-начальнику Броварской райадминистрации Владимиру Майбоженко присудили штраф и лишение прав по делу о пьяной аварии, в которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает местное издание Brovarymedia.

7. ГУР опровергло "слова Буданова" с закрытого заседания Рады. Главное управление разведки опровергло якобы цитату главы ведомства Кирилла Буданова с закрытого заседания Верховной Рады, о которой накануне заявило издание "Украинская правда".

8. Евросоюз одобрил продление санкций против России. Венгрия поддержала решение. Министры иностранных дел Европейского Союза согласились снова продлить санкции против России. Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

9. WSJ: Экономическая модель Германии сломана, и ни у кого нет плана "Б". Германия переживает долгий период экономической стагнации со времен Второй мировой войны. ВВП практически не растет с 2019 года и ни у кого нет плана выхода из этого кризиса, пишет Wall Street Journal.

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